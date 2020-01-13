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استجواب وزيرة الصحة.. عز العرب: أزمات المستشفيات بسبب الميزانية

الإثنين 13/يناير/2020 - 10:32 م
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عز العرب
عز العرب
ماهيتاب عبد الفتاح
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صرح الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الأورام بمعهد الكبد، أن استجواب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، غدًا الثلاثاء، حق أصيل للبرلمان خاصةً أن حال مستشفى بولاق الدكرور لا يقل عن حال معظم المستشفيات الحكومية من نقص المستلزمات الأساسية العلاجية بداية من أقسام الطوارئ مرورًا بأسرة الرعاية والحضانات حتى النقص في أعداد الأطباء في تخصصات عديدة.

وأضاف عز العرب في تصريحات خاصة إلى «الفجر»، أن السبب الرئيسي في ذلك ضعف الانفاق على الميزانية المخصصة لوزارة الصحة فالموازنة لا تكفي سد كل جوانب النقص، موضحًا أن أي مسئول سواء وزيرة الصحة أو غيرها يجب أن يكاشف القيادات السياسية بأي أزمات تواجهه حتى يتم وضعها في الاعتبار ومحاولة حلها قبل أن تتفاقم.
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