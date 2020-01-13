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استجواب وزيرة الصحة.. برلمانية: ليست لها إنجازات

الإثنين 13/يناير/2020 - 09:15 م
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النائبة إلهام المنشاوي
النائبة إلهام المنشاوي
إسلام شعراوي
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قالت النائبة إلهام المنشاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مناقشة البرلمان، أول استجواب ضد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، خلال الجلسة العامة والمُقرر عقدها غدًا الثلاثاء، والمُقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تهالك مستشفي بولاق الدكرور العام بمحافظة الجيزة، ما هو إلا تجسيد مُبسط لحالة عامة من نفس الأزمة تتواجد بمختلف مستشفيات الجمهورية.

وأضافت إلهام، في تصريح إلى "الفجر"، أن وزيرة الصحة لم تكن في يومًا ما تستهدف حل أزمات القطاع بما فيه من كوارث بل دائمًا وأبدًا تنفذ المبادرات الرئاسية فقط، واصفة إياها بـ "وزيرة المبادرات" مُشيرة إلى أن "زايد" ليست لها أي انجازات على أرض الواقع منذ أن أصبحت وزيرة، مُذكرة أن هناك العديد من الملفات داخل قطاع الصحة تغفل وتتناسى الوزيرة عن حل أزماته أهمها نقص الأدوية، وتابعت: "المصريين بمختلف طوائفهم يعانون ليل نهار في إيجاد الأدوية".

وأكدت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن هناك كارثة أخرى في قطاع الأدوية ألا وهي إرتفاع أسعار الدواء بالصيدليات وتضارب أسعار الأصناف بمختلف الصيدليات، بالإضافة إلى نقص الحضانات والرعاية المركزة، وضعف الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين والتي تتسبب بشكل مباشر في معاناتهم بحثًا عن المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة لتلقي العلاج، مطالب بإعادة النظر في بقاء الدكتورة هالة زايد كوزيرة للصحة.
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وزيرة الصحة مجلس النواب النائبة إلهام المنشاوي المبادرات الرئاسية استجواب

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