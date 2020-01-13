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استجواب وزيرة الصحة.. برلمانية: خطوة صورية ولن يتم سحب الثقة

الإثنين 13/يناير/2020 - 03:47 م
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النائبة إليثابيث شاكر
النائبة إليثابيث شاكر
ماهيتاب عبد الفتاح
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صرحت النائبة إليثابيث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، بأن عزم البرلمان على استجواب الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة لن يؤدي إلى إقالتها أو سحب الثقة كما يظن البعض.

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أن ما يحدث بمستشفى بولاق الدكرور يحدث في جميع المستشفيات الحكومية بمصر، موضحة أن البرلمان سوف يتقدم باستجواب ومنه سوف ترد الوزيرة وينتهي الأمر على ذلك، قائلة أنه شئ صوري ليس أكثر.

وكان النائب محمد الحسيني، النائب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور، ووكيل لجنة الإدارة المحلية، تقدم بالاستجواب بعد ما شاهده من تهالك في مستشفى بولاق الدكرور، مؤكدا أنه يستدعي تحرك الحكومة في أقصى سرعة.
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