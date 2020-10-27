خبر سار للسودان.. وتحرك جديد في ملف سد النهضة.. 8 أحداث فاتتك وأنت نائم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

اجتاح اسم الإعلامي عمرو أديب، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأصبح "تريند"، بعد استضافته لرمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز حاليا، والأهلي سابقا.





صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على تعيين إيمي باريت، قاضية في المحكمة العليا، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وأبلغت الهيئة الأممية، سفراء 139 دولة، بإلغاء الاجتماعات بعد إصابة الدبلوماسيين الخمس، كما أعلنت إجراء فحوصات لجميع المخالطين للدبلوماسيين المصابين بكورونا، وتحويل اجتماعاتها المقبلة إلى افتراضية.





أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي، بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





قال المهندس محمد السباعي، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن مصر سوف تشارك في الاجتماع الذي دعت إليه جنوب إفريقيا لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، بهدف إعادة إطلاق المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، وذلك بعد ما توقفت لفترة ممتدة منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته"، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، وجاءت التوقعات كالتالي:





قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، تعليقا على واقعة اعتداء سمكة قرش على ثلاثة اشخاص في منطقة رأس محمد في شرم الشيخ، بجنوب سيناء، إن "المصابين هم ثلاثة أشخاص، اثنين منهم أجانب يحملان الجنسية الأوكرانية أم وابنها، بالإضافة للمرشد السياحي المرافق لهم في جولته مع سائحين في منطقة رأس محمد في لانش سياحي".