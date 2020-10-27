عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

أصيب خمسة دبلوماسيين بالأمم المتحدة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وأبلغت الهيئة الأممية، سفراء 139 دولة، بإلغاء الاجتماعات بعد إصابة الدبلوماسيين الخمس، كما أعلنت إجراء فحوصات لجميع المخالطين للدبلوماسيين المصابين بكورونا، وتحويل اجتماعاتها المقبلة إلى افتراضية.





هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة كبيرة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.



