عاجل.. إصابة 5 دبلوماسيين لدى الأمم المتحدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 04:38 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصيب خمسة دبلوماسيين بالأمم المتحدة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.

وأبلغت الهيئة الأممية، سفراء 139 دولة، بإلغاء الاجتماعات بعد إصابة الدبلوماسيين الخمس، كما أعلنت إجراء فحوصات لجميع المخالطين للدبلوماسيين المصابين بكورونا، وتحويل اجتماعاتها المقبلة إلى افتراضية.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة كبيرة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 43،776 مليون إصابة، بينهم أكثر من مليون و164 ألف حالة وفاة، وأكثر من 32 مليون حالة شفاء.

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