عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 07:20 ص
علم المملكة العربية السعودية
علم المملكة العربية السعودية
الفجر
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استنكرت المملكة العربية السعودية، الرسوم المسيئة للنبي محمد، مشددة على رفضها أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، داعية إلى نبذ التطرف، وإدانة كل عمل إرهابي، أيا كان مرتكبه، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

كما دعت الرياض، إلى أن تكون الحرية الفكرية منارة تشع بالاحترام والتسامح، وننبذ كل الممارسات التي تولد الكراهية والتطرف بين الشعوب.

واندلعت خلال الأيام الماضية، عاصفة من الغضب بين الشعوب العربية والإسلامية، عقب تداول تصريحات منسوبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ربطت بين الدين الإسلامي، وقتل مدرس تاريخ فرنسي، عرض رسوما مسيئة للنبي محمد في فصله الدراسي.

وانتشرت دعاوى مقاطعة المنتجات الفرنسية، ردا على التصريحات المنسوبة للرئيس الفرنسي، والذي غرد باللغة العربية عبر حسابه على "تويتر"، وقال إنه يؤيد السلام، ويحترم جميع المختلفين، داعيا إلى إحلال السلام.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الأيام الأخيرة شهدت دعوات في عدد من دول الشرق الأوسط لمقاطعة المنتجات الفرنسية، خاصة الغذائية، إضافة إلى دعوات للتظاهر ضد فرنسا بسبب نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد.

واعتبرت الخارجية الفرنسية أن "هذه الدعوات للمقاطعة لا أساس لها ويجب وقفها فورا، مثل كل الهجمات التي تستهدف بلادنا والتي تدفع إليها الأقلية المتطرفة".

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فرنسا تصريحات ماكرون السعودية الرسوم المسيئة

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