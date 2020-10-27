عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

استنكرت المملكة العربية السعودية، الرسوم المسيئة للنبي محمد، مشددة على رفضها أي محاولة للربط بين الإسلام والإرهاب، داعية إلى نبذ التطرف، وإدانة كل عمل إرهابي، أيا كان مرتكبه، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.



كما دعت الرياض، إلى أن تكون الحرية الفكرية منارة تشع بالاحترام والتسامح، وننبذ كل الممارسات التي تولد الكراهية والتطرف بين الشعوب.



