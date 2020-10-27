ترامب يبلغ الكونجرس بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
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أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي، بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، قرار رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب بعد دفع تعويضات للأسر الأمريكية المتضررة.

تزامن ذلك، مع إعلان ترامب، رعاية اتفاق للتطبيع بين كلا من إسرائيل والسودان، يشمل إقامة علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين.

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تطبيع ترامب الكونجرس السودان إسرائيل

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