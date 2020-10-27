ترامب يبلغ الكونجرس بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الكونجرس الأمريكي، بقرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، قرار رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب بعد دفع تعويضات للأسر الأمريكية المتضررة.



