مجلس الشيوخ يصادق على تعيين إيمي باريت قاضية في المحكمة العليا

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، على تعيين إيمي باريت، قاضية في المحكمة العليا، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل.





وفي وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رشح القاضية إيمي باريت، لمنصب رئيس المحكمة العليا، خلفا لروث بادر.





وتعتبر "باريت"، التي كانت قاضية بمحكمة الاستئناف الاتحادية، من المحافظين، وتوصف بأنها كاثوليكية متدينة، وتعتبر من المناهضين للإجهاض، وبالتالي فهي مفضلة لدى المحافظين.



