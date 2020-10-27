"قرش" يهاجم 3 أشخاص في شرم الشيخ.. و"البيئة" تكشف عن التفاصيل

قال الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات بوزارة البيئة، تعليقا على واقعة اعتداء سمكة قرش على ثلاثة اشخاص في منطقة رأس محمد في شرم الشيخ، بجنوب سيناء، إن "المصابين هم ثلاثة أشخاص، اثنين منهم أجانب يحملان الجنسية الأوكرانية أم وابنها، بالإضافة للمرشد السياحي المرافق لهم في جولته مع سائحين في منطقة رأس محمد في لانش سياحي".





وتابع "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين: " الإصابات متوسطة والحالات مستقرة، رغم تضرر الطفل بالإصابات بصورة أكبر من باقي الحالات، القرش حيوان مفترس في البيئة البحرية، ومعروف أنه إذا هاجم الإنسان يحدث به إصابات كبيرة، وسوف يصدر بيان من وزارة الصحة حول حجم الإصابات والضرر، طبقًا للتقارير الطبية، والآن هم يقطنون في مستشفى كفر الشيخ "





وكشف تفاصيل الواقعة قائلًا: " اكتشاف الإصابات كانت عبر استغاثة أرسلها مرتادو اللانش الذي تعرض للهجوم إلى اللانش الذي أوصلهم للمنطقة، وفور ذلك وصل لانش إنقاذ سريع متخصص في عملية نقل المصابين، ونُقلوا سريعًا لمستشفى شرم الشيخ لتلقي الرعاية اللازمة".





وحول عودة ظهور القرش مجددًا، قال: "سمك القرش موجود طبيعي في منطقة البحر الأحمر، وهناك نحو 30 نوعا من أسماك القرش، بعضها مصنف عالميًا أنه من النوع الهجومي للبشر، ونحن في مصر رغم وجود هذه الأنواع المهاجمة إلا أننا الأقل في العالم في مستوى الحوادث والاستهداف، مقارنة بدول أخرى تتشابه في البيئة، والاستخدامات وتتعرض لهجمات أكبر أشهرهم الولايات المتحدة الامريكية وأستراليا، بمعدلات سنوية تصل إلى 60 إصابة في العام الواحد، أما في مصر فمعدل الحوادث في متوسط حادثة كل عامين، وهذا معدلات أقل من الطبيعية".



