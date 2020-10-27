عمرو أديب "تريند" على "تويتر" بعد حلقة رمضان صبحي

اجتاح اسم الإعلامي عمرو أديب، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأصبح "تريند"، بعد استضافته لرمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز حاليا، والأهلي سابقا.





وقال أحد المتابعين: "رمضان صبحي طالع يكذب مع عمرو أديب قبل ماتش الأهلي في فاينال افريقيا ب ١٠ أيام وهو قاعد في بيتهم بقاله سنة مبيلعبش كورة عشان خاطر هياخد فلوس أكتر في بيراميدز مش أكتر وده بلسانه هو".





وأضاف حساب منسوب لـ"محمد محسن": "عمرو أديب وقعه بالكلام وظهر كدبه وشوبير دلوقتي بيروق عليه وأمير توفيق بيسف عليه بستوري والحلقة هتخلص هيروح يلاقي شريف إكرامي بيستقبله بعد ما فضح كدبه هو كمان وهيبقي اتروق عليه في مدينة الإنتاج وعلي السوشيال ميديا وغالبا هينام بره البيت".





وأكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على أن هناك تفاصيل كثيرة كانت السبب وراء رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى النادي السماوي.





وأضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع على فضائية إم بي سي مصر:"لم أتلقى أي اتصال من جانب مسؤولو النادي الأهلي من أول الكابتن محمود الخطيب عقب إعلان انتقالي إلى بيراميدز".





وتابع: "أرسلت رسالة للاعبين عبر جروب (الواتسآب) وتمنيت لهم التوفيق وأكدت لهم بأنني سأرحل عن النادي الأهلي".





وأضاف: "عندما أبلغت أمير توفيق بأنني أفكر في عرض النادي الأهلي، وجدت ردا من جانب أمير توفيق بأنني أمامي ساعة فقط لكي أرد".



