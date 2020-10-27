عمرو أديب "تريند" على "تويتر" بعد حلقة رمضان صبحي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
الفجر
Advertisements
اجتاح اسم الإعلامي عمرو أديب، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأصبح "تريند"، بعد استضافته لرمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز حاليا، والأهلي سابقا.

وقال أحد المتابعين: "رمضان صبحي طالع يكذب مع عمرو أديب قبل ماتش الأهلي في فاينال افريقيا ب ١٠ أيام وهو قاعد في بيتهم بقاله سنة مبيلعبش كورة عشان خاطر هياخد فلوس أكتر في بيراميدز مش أكتر وده بلسانه هو".

وأضاف حساب منسوب لـ"محمد محسن": "عمرو أديب وقعه بالكلام وظهر كدبه وشوبير دلوقتي بيروق عليه وأمير توفيق بيسف عليه بستوري والحلقة هتخلص هيروح يلاقي شريف إكرامي بيستقبله بعد ما فضح كدبه هو كمان وهيبقي اتروق عليه في مدينة الإنتاج وعلي السوشيال ميديا وغالبا هينام بره البيت".

وأكد رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز على أن هناك تفاصيل كثيرة كانت السبب وراء رحيله عن النادي الأهلي وانتقاله إلى النادي السماوي.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج "الحكاية" والمذاع على فضائية إم بي سي مصر:"لم أتلقى أي اتصال من جانب مسؤولو النادي الأهلي من أول الكابتن محمود الخطيب عقب إعلان انتقالي إلى بيراميدز".

وتابع: "أرسلت رسالة للاعبين عبر جروب (الواتسآب) وتمنيت لهم التوفيق وأكدت لهم بأنني سأرحل عن النادي الأهلي".

وأضاف: "عندما أبلغت أمير توفيق بأنني أفكر في عرض النادي الأهلي، وجدت ردا من جانب أمير توفيق بأنني أمامي ساعة فقط لكي أرد".

وزاد: "هل من المنطق أن يتم منحي ساعة واحدة لكي أفكر في مستقبلي".
عمرو أديب "تريند" على "تويتر" بعد حلقة رمضان صبحي
عمرو أديب "تريند" على "تويتر" بعد حلقة رمضان صبحي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عمرو أديب رمضان صبحي حلقة رمضان صبحي تويتر تريند بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ حوالي 15 ساعة

باتشيكو يطالب الزمالك بحسم هذه الصفقات.. والتعاون يفاوض ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ حوالي 15 ساعة

بعد تصريحات ترامب.. تحرك جديد في ملف سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم الصفقة الكبري

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح ناري من أحمد كريمة على إساءة الرئيس الفرنسي للإسلام

منذ ساعة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يضغط على إدارة الأهلي لحسم هذه الصفقة

منذ حوالي 4 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الأحمر يطالب الأهلي بتحديد مصيره.. وبيراميدز يترقب

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقدم صفقة ذهبية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مهم من السيسي بشأن تراخيص حضانات الأطفال

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعرض على موسيماني صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على موانع استخدام لقاح الإنفلونزا

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

بعد هزيمة الزمالك.. تعليق مؤثر من عمرو أديب (فيديو)

عاجل - بيراميدز يحصل على توقيع نجم الأهلي

ميدو: أمير توفيق أخطأ في إعلان انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

سمير كمونة: رمضان صبحي فضل المال على الأهلي

موعد إعلان صفقة انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

تعليق ناري لـ أديب على انتقال رمضان صبحي إلى "بيراميدز"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:30 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

01:17 م

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

02:30 ص

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

05:40 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه