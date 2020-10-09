انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من "الفجر" على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.





سجلت مصر اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في أعداد الوفيات اليومية لفيروس كورونا، بـ7 حالات وفاو بحسب البيان اليومي لوزارة الصحة والسكان، بعدم سجلت أمس الأربعاء 9 حالات وفاه.





كشف ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي"، المحترف في لعبة كمال الأجسام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذا سيمنعه من المنافسة يوم الأحد الموافق 11/ 10/ 20 في بطولة npceuropean.





كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية دورته العاشرة مساء الخميس في المدينة الواقعة بجنوب السويد وسط أجواء احتفالية خافتة بسبب قيود فيروس كورونا.





أشعل الفنان محمود العسيلى، الفقرة الرابعة من الحفل الغنائى بذكرى انتصارات أكتوبر الـ 47، بأغنية "ابن مصر"على قناتى ON، وDmc بأغنيته الشهيرة "ابن مصر".





دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في موسكو اليوم الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.



