البطل المصري "بيج رامي" يعلن إصابته بفيروس كورونا
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:30 ص
الفجر
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كشف ممدوح السبيعي الملقب بـ"بيج رامي"، المحترف في لعبة كمال الأجسام، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن هذا سيمنعه من المنافسة يوم الأحد الموافق 11 10 20 في بطولة npceuropean.
وأعرب "رامي"، في بيان له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، عن أمنيته بالحظ السعيد للمشاركين في المسابقة.
وقال البطل المصري: "بقيت 5 أشهر عالقا في دبي بعد إلغاء أرنولد أستراليا والآن فرصة كبيرة أخرى للتأهل ل أولمبيا اختفت أمام عيني، لكن الحياة تستمر ويجب أن يستمر العرض إذا كان الأمر يتعلق بي فقط سأذهب وأتنافس !! أعاني من القليل من السعال ولكن لا شيء بهذا السوء ولكن سيكون من غير المسؤول بالنسبة لي المخاطرة بحياة كبار السن".
وأضاف: "سأحارب هذا الفيروس الصغير وأعود إلى فعل أكثر ما أحبه: كمال الأجسام.. أريد أن أشكر الجميع في جميع أنحاء العالم لدعمهم لي دائمًا، وسأعزل نفسي بضعة أسابيع وأعود أقوى وأكثر صحة من أي وقت مضى.. وأعمل على تعزيز نظام المناعة لدي ومحاربة فيروس كورونا".
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