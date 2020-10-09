روسيا تدعوا أرمينيا وأذربيجان لإجراء مباحثات

دعا الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كلا من وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان لإجراء محادثات في موسكو اليوم الجمعة، وفقا لما أفادت به قناة العربية الإخبارية.





هذا، ويدور صراع منذ فترة طويلة بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين بسبب منطقة ناغورنو قرة باغ المنشقة في أذربيجان والتي يقطنها أساسا سكان ينحدرون من أصول أرمينية. وزادت حدة الاشتباكات الحدودية في الأشهر القليلة الماضية.



