سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف أحمد فتحي لاعب الفريق، من المشاركة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال العبور من نصف نهائي البطولة.





وأكد مدير الكرة في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي، أن هناك دراسة حاليًا داخل اتحاد الكرة المصري لمدة فترة القيد لما بعد 6 نوفمبر المقبل لمنح أحمد فتحي فرصة المشاركة في نهائي إفريقيا.





وأضاف: "سنعمل بكل تأكيد على مخاطبة اتحاد الكرة، من أجل مد فترة القيد حتي يتم السماح للاعب، بالمشاركة في نهائي البطولة الإفريقية".





وكان اتحاد الكرة أعلن عن نهاية فترة القيد يوم 4 نوفمبر المقبل، وهو ما يعني أن أحمد فتحي سيتم قيده إلي قائمة بيراميدز، وعدم البقاء مع الأهلي، في نهائي أفريقيا الذي يقام في 6 نوفمبر.





ويلتقي الأهلي نظيره الوداد البيضاوي المغربي، يوم 17 من الشهر الجاري على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، ضمن منافسات ذهاب دور النصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.



