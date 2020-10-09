"شبورة كثيفة وحرارة".. الأرصاد تُحذر من طقس نهاية الأسبوع
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 07:17 ص
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 9 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الجمعة نهارًا
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة، والطقس حار، والرياح معتدلة.
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، والطقس مائل للحرارة، والرياح معتدلة.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على مناطق من جنوب الصعيد.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية.
- طقس لطيف على شمال الصعيد.
- طقس معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا، تكون كثيفة على مناطق من الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد حتى شمال الصعيد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب الصعيد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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