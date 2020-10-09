انطلاق مهرجان مالمو للسينما العربية في دورته العاشرة بالسويد

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 04:49 ص
بوابة الفجر
رويترز
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أطلق مهرجان مالمو للسينما العربية دورته العاشرة مساء الخميس في المدينة الواقعة بجنوب السويد وسط أجواء احتفالية خافتة بسبب قيود فيروس كورونا.

ويعرض المهرجان الذي سيستمر حتى 13 أكتوبر 45 فيلما من مصر ولبنان وتونس والعراق والسودان والسعودية وغيرها.

واختار للافتتاح الفيلم المغربي "آدم" بطولة نسرين الراضي، وللختام الفيلم الجزائري "مطاريس" للمخرج رشيد بن حاج.

ويتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلما، فيما يتنافس على جوائز مسابقة الأفلام القصيرة 24 فيلما، وتتوزع باقي الأفلام على برامج نوعية مختلفة.

ويستهل المهرجان أنشطته اليوم الجمعة بمحاضرة للمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي عنوانها "كورونا والسينما" يتحدث فيها عن تأثير جائحة كورونا على الإنتاج والتوزيع السينمائي وتجربته الشخصية مع الإنتاج قبل الجائحة والتحولات بعد انتشارها.

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