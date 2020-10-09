محمود العسيلي يشعل حفل ذكرى نصر أكتوبر بـ"ابن مصر"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
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أشعل الفنان محمود العسيلى، الفقرة الرابعة من الحفل الغنائى بذكرى انتصارات أكتوبر الـ 47، بأغنية "ابن مصر"على قناتى ON، وDmc بأغنيته الشهيرة "ابن مصر".

وقدم خلال الحفل الذي يقام برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو الحفل الذى تم تسجيله على ليلتين ويذاع عددًا من أغنياته الشهير من بينها "يا ناس"

كما قدم العسيلي أغنيانه مش مضمون، حلم بعيد، حتة تانية، كما قدم اغنية "اختراع" الذي قدمها مع النجم تامر حسنى، وانت تقدر،

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