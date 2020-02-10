Advertisements
Advertisements
Advertisements

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 10-2-2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:00 م
Advertisements
نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
Advertisements
نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 10-2-2020 .


دأت شركات الصلب في السير على خطي حديد عز ليتراجع سعر طن حديد المصريين بنحو 300 جنيه وسعر طن حديد بشاي بنحو 350 جنيه وأعلنت شركة المراكبي للصلب تخفيض الأسعار بنحو 200 جنيه.


نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافاً يسلط الضوء على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية، ويأتى ذلك تأكيداً لحرص الدولة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.


سجل سعر الجنيه أعلى مستوي أمام الدولار في خلال 3 سنوات اليوم الإثنين، منذ إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من  صندوق النقد الدولي.


تضمن بيان صادرة عن وزارة المالية اليوم التقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020 والذي احتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل القاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي 2019/2020 .


تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون، الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه.


قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن طلب تسجيل رقم المحمول لصاحب بطاقة التموين؛ جاء للحفاظ مصلحة اصحاب البطاقات، ولتتمكن الوزارة من التواصل مع المستفيدين في حال الإبلاغ بأى معلومات عن منظومة دعم السلع. 


إستحوذت تعاملات الأجانب على نسبة 67% من إجمالى التعاملات بالبورصة المصرية اليوم وتمثل نسبة كبيرة بالمقارنة بنسب الإستحواذ السابقة ، بينما إستحوذت تعاملات المصريين  علي نسبة  30.2% ، والعرب على 7.6% ، واستحوذت المؤسسات على 85.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.7%.



إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي تراجع  جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداولات متوسطة نسبياً ، مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين العرب والأجانب،و جاء اغلب التعاملات على معظم اسهم ذات السمة المضاربية . 


وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وانتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " وشركة ونترشال ديا الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.


أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التقدم للدورة السابعة عشر من برنامج مسرع الأعمال Tiec Entrepreneurship Accelerator   والذي يهدف إلى مساعدة الشباب ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ناشئة تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في الأسواق والمجالات المختلفة.


أعلنت وزير الصناعة والتجارية نيفين جامع،  قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير الجاري على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة التموين موقع دعم مصر سعر طن الحديد سعر الحديد رسوم الصادر دعم مصر المناطق اللوجستية التجارة الداخلية اسعار الحديد

أخبار تهمك

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 20 ساعة

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 20 ساعة

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 5 ساعات

هداف البريميرليج يغازل برشلونة

منذ ساعة و 14 دقيقة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

"محرقة" و"طحن العظام".. كيف تتخلص الصين من جثث ضحايا كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ حوالي 3 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 15 ساعة

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

منذ ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة الهلال السعودي وشاهر اليوم 10-2-2020 بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة الهلال اليوم NOW

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

خلال اجتماع التموين.. عرض مغري من رئيس الوزراء لمستثمري السلاسل التجارية.

مركز الإبداع التكنولوجي يدعو أصحاب الأفكار المبتكرة للتقدم لبرنامج مسرعات الأعمال

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 23/7/2019

إرتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية

نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 15-1-2020

أخبار البورصة المصرية .. البورصة تنهي تعاملات اليوم علي أداء متباين

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

02:55 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مصر تلقن العالم درسا في فنون القتال.. وخبراء: قوتنا الحقيقية غير معلنة

05:36 م

أخيرًا.. الأهلي يحدد موعد عودة رمضان صبحي

05:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status