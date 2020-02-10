نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الإثنين 10-2-2020

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الإثنين 10-2-2020 .









دأت شركات الصلب في السير على خطي حديد عز ليتراجع سعر طن حديد المصريين بنحو 300 جنيه وسعر طن حديد بشاي بنحو 350 جنيه وأعلنت شركة المراكبي للصلب تخفيض الأسعار بنحو 200 جنيه.









نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, إنفوجرافاً يسلط الضوء على خطة الدولة للتوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والسلاسل التجارية بمختلف المحافظات، وذلك بهدف تقليل حلقات التداول للسلعة من المنبع إلى المستهلك، وكذلك توفير تكلفة النقل التي تمثل 30% من التكلفة الإجمالية، ويأتى ذلك تأكيداً لحرص الدولة على توفير السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين، بأسعار مخفضة وبجودة عالية بهدف ضبط الأسواق بمختلف محافظات الجمهورية.









سجل سعر الجنيه أعلى مستوي أمام الدولار في خلال 3 سنوات اليوم الإثنين، منذ إعلان برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.









تضمن بيان صادرة عن وزارة المالية اليوم التقرير النصف سنوي للعام المالي 2019/2020 والذي احتوى على بنود ومعلومات أكثر تفصيلية مثل القاءه الضوء على المستهدفات المالية الكلية المستهدف تحقيقها فى نهاية العام المالي 2019/2020 .









تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه.









قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن طلب تسجيل رقم المحمول لصاحب بطاقة التموين؛ جاء للحفاظ مصلحة اصحاب البطاقات، ولتتمكن الوزارة من التواصل مع المستفيدين في حال الإبلاغ بأى معلومات عن منظومة دعم السلع.









إستحوذت تعاملات الأجانب على نسبة 67% من إجمالى التعاملات بالبورصة المصرية اليوم وتمثل نسبة كبيرة بالمقارنة بنسب الإستحواذ السابقة ، بينما إستحوذت تعاملات المصريين علي نسبة 30.2% ، والعرب على 7.6% ، واستحوذت المؤسسات على 85.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.7%.













إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداولات متوسطة نسبياً ، مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين العرب والأجانب،و جاء اغلب التعاملات على معظم اسهم ذات السمة المضاربية .









وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وانتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " وشركة ونترشال ديا الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.









أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التقدم للدورة السابعة عشر من برنامج مسرع الأعمال Tiec Entrepreneurship Accelerator والذي يهدف إلى مساعدة الشباب ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ناشئة تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في الأسواق والمجالات المختلفة.









أعلنت وزير الصناعة والتجارية نيفين جامع، قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير الجاري على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

