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"ايتيدا" تعلن أخر موعد للتقديم في برنامج مسرع الأعمال

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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 أعلن مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن فتح باب التقدم للدورة السابعة عشر من برنامج مسرع الأعمال Tiec Entrepreneurship Accelerator   والذي يهدف إلى مساعدة الشباب ورواد الأعمال على تحويل أفكارهم الابتكارية إلى شركات ناشئة تستطيع أن تنافس وتفرض نفسها في الأسواق والمجالات المختلفة.


وحدد المركز يوم 25 من شهر فبراير الجاري كموعد نهائي للتقدم للبرنامج والذي يحصل من خلاله المستفيدين على عدد من الخدمات المختلفة من ورش العمل التدريبية والجلسات الاستشارية التي تستهدف تطوير الأسس الرئيسة التي تحتاجها الشركات الناشئة مثل الإدارة والتسويق وكيفية كتابة نموذج وخطة العمل. ​​


ويتيح المركز البرنامج في 5 محافظات مختلفة هم القاهرة، والإسكندرية، والدقهلية (المنصورة)، وأسيوط والمنيا بهدف الوصول إلى أكبر عدد من ممكن من الشباب ورواد الأعمال ومساعدتهم على تطوير وتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية وخطط أعمال فعالة من خلال التعليم والإرشاد.


وأوضح المركز على موقعه الإلكتروني أن المؤهلين للانضمام للبرنامج هو كل من لديه فكرة مبتكرة أو نموذج أولي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (موقع إليكتروني، وتطبيقات الهاتف، البرمجيات، تطبيقات إنترنت الأشياء، إلخ..).


ويشترط البرنامج أن يكون المتقدم للبرنامج هو فريق من رواد الأعمال (شخصين على الأقل في كل فريق)، وأن يكون مصري الجنسية (على الأقل واحد من المؤسسين يجب أن يكون مصري الجنسية)، وكذلك ينبغي أن يكون لدى الفريق القدرة على تطوير التكنولوجيا التي يزعمون استخدامها كأساس لإنشاء الشركة.


وتوجد دورتين من البرنامج خلال كل عام حيث تنعقد كل دورة لمدة 12 أسبوعا (3 أشهر) تتكون من ورش عمل وتدريب مكثف يستمر لمدة 18 يوم فقط خلال الدورة الواحدة ويتم خلال بقية مدة الدورة تطبيق عملي على التقنيات التي تعلمتها الفرق المشاركة لتطوير شركاتهم الناشئة.

 
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