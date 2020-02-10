غدًا.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بالعبور





تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع )، وذلك أعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.





وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.









هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .



