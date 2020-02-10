Advertisements
Advertisements
Advertisements

غدًا.. انقطاع المياه عن 7 مناطق بالعبور

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:45 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة انه نظراً لقيامها باحلال وتجديد خط المياه قطر 600مم بشارع الحكماء ناصية الخليفة المأمون، الأمر الذى  يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق ( منشية البكرى – عمارات العبور – خلف عمارات العبور – القوات الجوية – الحرس الجمهورى – المنطقة المركزية العسكرية – مبنى وزارة الدفاع )، وذلك  أعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء الموافق 11 - 2-2020 وحتى الساعة 10 مساء نفس اليوم.

 وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


هذا وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

لانقطاع المياه انقطاع المياه عن العبور انقطاع المياه اليوم المياه

أخبار تهمك

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 5 ساعات

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 19 ساعة

سلامات يا بيبو ودرع لطولان ودقيقة حداد أبرز ملامح طنطا وإنبي

منذ ساعة و نصف

تغيير موعد مباراة الأهلي والمصري بسبب السوبر الإفريقي

منذ 39 دقيقة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

منذ أقل من ساعتين

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 6 ساعات

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

موضوعات متعلقة

انقطاع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة غدَا

اليوم.. قطع المياه عن هذه المناطق في شبرا الخيمة

إنقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق بالقاهرة بسبب تحويل مسار خط المياه

انقطاع المياه عن مناطق بمدينة نصر لمدة 8 ساعات

غدًا.. انقطاع مياه عن مناطق شربين وطلخا لمدة 5 ساعات

غدًا.. قطع المياه عن بعض مناطق أسوان لمدة 24 ساعة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

عاجل.. رسالة من سيدة بالشرقية قررت الانتحار: "أنا تعبت وهروح لربنا"

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

09:18 ص

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مفاجأة.. إنيستا يقترب من العودة لصفوف برشلونة

03:46 م

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status