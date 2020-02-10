Advertisements
Advertisements
Advertisements

"البترول" توقع اتفاقية جديدة للبحث عن الغاز بدلتا النيل

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعى وانتاجهما بمنطقة شرق دمنهور الأرضية بدلتا النيل بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس " وشركة ونترشال ديا الألمانية باستثمارات حدها الأدنى 43 مليون دولار ومنح توقيع حوالى 11 مليون دولار لحفر 8 آبار.


وقع الاتفاقية مع وزير البترول المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس سامح صبرى مدير عام شركة ونترشال ديا مصر بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف والدكتور سيريل نون السفير الالمانى بالقاهرة و ماريو ميرن الرئيس التنفيذى لشركة ونترشال الألمانية.


وأكد الملا عقب التوقيع أن الاستمرار في توقيع الاتفاقيات البترولية مع شركات عالمية يحقق أهدافاً حيوية للإقتصاد المصرى تشمل زيادة ضخ الاستثمارات والمساهمة في الوصول لإكتشافات جديدة تعزز الإنتاج والاحتياطيات من البترول والغاز ، مضيفاُ أن حرص شركات البترول العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات والتوسع في أنشطتها في مصر يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في المناخ الاستثمارى في مصر بصفة عامة وفى قطاع البترول بصفة خاصة وأن هناك المزيد من الفرص والاحتمالات الواعدة التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة ، وأنه بتوقيع الاتفاقية اليوم يصل عدد الاتفاقيات البترولية التى أبرمتها وزارة البترول مع المستثمرين والشركاء خلال الأربع سنوات الماضية الى 61 اتفاقية باستثمارات حدها الأدنى حوالى 6 مليار دولار لحفر 230 بئراً.


وأشار إلى أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم تعد الأولى للشركة الألمانية في مصر بعد إتمام عملية الاندماج بين شركتى ونترشال وديا  ، لافتاً  الى أن الشراكة بين قطاع البترول والشركة الألمانية ممتدة منذ أكثر من 45 عاماً وأسهمت في تحقيق معدلات انتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزر البترول وزارة البترول البترول اخبار البترول اليوم اخبار الاقتصاد اليوم اخبار اقتصاد مير اليوم

أخبار تهمك

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 16 ساعة

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ أقل من ساعة

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 11 ساعة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 8 ساعات

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ ثلث ساعة

تعليق مفاجئ من "ميدو" على ركلة جزاء الزمالك أمام الإسماعيلي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ ساعتين

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

عاجل.. مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث سير بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ أقل من نصف ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

11:27 ص

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

12:50 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status