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وزيرة الصناعة: استمرار فرض رسم صادر على الخامات التعدينية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:04 ص
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بوابة الفجر
محمد عصام
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أعلنت وزير الصناعة والتجارية نيفين جامع،  قراراً باستمرار رسم الصادر المفروض على عدد من الخامات التعدينية، وذلك لمدة عام اعتباراً من يوم 10 فبراير الجاري على ألا يسري هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة داخل مصر وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

ونص القرار على استمرار رسم الصادر المفروض على كتل ومجروش التالك بواقع 1200 جنيه للطن، ومسحوق (بودرة) التالك بواقع 500 جنيه للطن، وبودرة التالك فائقة النعومة (50 ميكرون فأقل) بقيمة 300 جنيه للطن، بالإضافة إلى خام الكوارتز بواقع 150 جنيه للطن، وكتل خام الفلسبار بواقع 200 جنيه للطن، ومجروش ومسحوق خام الفلسبار بقيمة 100 جنيه للطن، وبلوكات الرخام الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن، وبلوكات الجرانيت الخام أو المشذب تشذيباً أولياً بواقع 400 جنيه للطن والرمال بواقع 100 جنيه للطن.

 

ومن جانبها  قالت الدكتورة  أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية إن هذا القرار يستهدف تشجيع الصناعة المحلية من خلال توفير مستلزمات الإنتاج محلياً والحفاظ على المخزون المحلي من خامات المناجم والمحاجر لما لها من أهمية في تحقيق التنمية الصناعية والاقتصادية.

 

وأوضحت "الوصال" أن القرار جاء بعد دراسة وتحليل البيانات الخاصة بالصادرات الواردة من مستودع بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، واستطلاع آراء الجهات المعنية التي تضمنت الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وغرفة الصناعات الكيماوية، وغرفة البترول والتعدين وغرفة صناعات مواد البناء، والمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والسلع المعدنية، والتى طالبت جميعها باستمرار فرض رسم الصادر، مشيرة إلى أن يتم سنوياً دراسة مدى إمكانية استمرار العمل برسم الصادر المقرر على تلك الخامات أو تعديله في ضوء العديد من المؤشرات تتضمن تطور الكميات المصدرة من تلك الخامات وكذا الأسعار العالمية والمحلية لها.

 

ونوهت رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية أن رسم الصادر المفروض حالياً على كتل ومجروش التالك ساهم في تراجع صادراته بشكل كبير لتصل إلى 3 آلاف طن خلال العام الماضي مقابل 11-12 ألف طن خلال العامين 2018 و2017، في حين زادت صادرات بودرة التالك خلال عام 2019 لتبلغ 18.5 ألف طن مقابل 12-13 ألف طن خلال العامين 2018 و2017، لافتةً رسم الصادر المفروض حالياً على خام الكوارتز ساهم في تراجع الكميات المصدرة لتصل إلى 110 ألف طن عام 2019 مقابل حوالي 138 ألف طن خلال عام 2018.

 

وأضافت أن رسم الصادر المفروض حالياً على كتل خام الفلسبار بواقع 300 جنيه للطن و200 جنيه للطن على مجروش أو مسحوق خام الفلسبار قد ساهم في تراجع صادراته خلال الثلاثة أعوام الأخيرة إلى أن تلاشت تماماً خلال العام الماضي، مشيرةً إلى أن قرار رسم الصادر الجديد قد راعى تخفيض هذه القيم إلى 200 جنيه للطن على كتل خام الفلسبار و100 جنيه للطن مجروش أو مسحوق خام الفلسبار، حتى يتسنى تصدير خام الفلسبار مرة أخرى.

 

ولفتت الوصال إلى أن صادرات كتل الرخام والجرانيت الخام استقرت خلال عامي 2019 و2018 بين 100-110 ألف طن مقابل حوالي 164 ألف طن خلال عام 2017، مشيرةً إلى أن رسم الصادر المفروض حالياً على الرمال ساهم في استقرار صادراتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة عند حوالي مليون طن سنوياً.

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