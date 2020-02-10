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خطوات استخدام موقع دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020

الإثنين 10/فبراير/2020 - 03:07 م
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بوابة الفجر
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دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن طلب تسجيل رقم المحمول لصاحب بطاقة التموين؛ جاء للحفاظ مصلحة اصحاب البطاقات، ولتتمكن الوزارة من التواصل مع المستفيدين في حال الإبلاغ بأى معلومات عن منظومة دعم السلع. 

وارتفع اقبال المواطنين على موةقع دعم مصر من أجل تحديث بيانات التموين الخاصة بالمستحقين، ويمكن الولوج إليه من خلال هذا الرابط www.tamwin.com.eg.

خطوات تحديث بيانات التموين

وتتلقى التموين طلبات أصحاب البطاقات التموينية، عبر "دعم مصر"؛  لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص، بالخطوات التالية:

- يدخل صاحب البطاقة على موقع دعم مصر.

- كتابة رقم التليفون المحمول الخاص به أو رقم المحمول لأحد إفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة او تصحيح رقم المحمول فى حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.

دعم مصر لتحديث بطاقة التموين 2020
وفعلت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة جديدة على موقع دعم مصر، اعتبارا من شهر فبراير الجارى، عن طريق إرسال رسائل قصيرة للمواطنين من أصحاب البطاقات التموينية من خلال بونات صرف الخبز المدعم وبونات صرف السلع التموينية، تتضمن الدخول على موقع دعم مصر لكتابة رقم المحمول الخاص باسم صاحب البطاقة أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدين من الدعم، وكذلك الرقم القومى، فى إطار حرص الوزارة على وجود وسيلة للتواصل مع المواطنين.

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