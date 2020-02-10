أخبارالبورصة المصرية .. البورصة تخسر 6 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين





أخبار البورصة المصرية





إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداولات متوسطة نسبياً ، مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين العرب والأجانب،و جاء اغلب التعاملات على معظم اسهم ذات السمة المضاربية .





وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.5 مليار جنيه.









مؤشرات البورصة المصرية





وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13979.3 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1268.1 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1393.6 نقطة.





التداولات بالبورصة المصرية





وسجلت أحجام التاولات بالبورصة المصرية اليوم نحو ، 111.1 مليون ورقة مالية بقيمة 537.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 168 شركة،وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.





تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية





وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 30.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 67%، والعرب على 7.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.7%.

ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بحوالي 134.5 مليون جنيه ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بحوالي 115.2 مليون جنيه و19.3 ملين جنيه علي التوالي.