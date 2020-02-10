Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبارالبورصة المصرية .. البورصة تخسر 6 مليار جنيه بختام جلسة الإثنين

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:53 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements

أخبار البورصة المصرية

إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، علي تراجع  جماعى لكافة المؤشرات، وسط أحجام تداولات متوسطة نسبياً ، مدفوعة بعمليات بيع من المتعاملين العرب والأجانب،و جاء اغلب التعاملات على معظم اسهم ذات السمة المضاربية . 

وخسر رأس المال السوقى للبورصة بنحو 6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 706.5 مليار جنيه.


مؤشرات البورصة المصرية 

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 13979.3 نقطة، كما تراجع  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1268.1 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 1393.6 نقطة.

التداولات بالبورصة المصرية 

وسجلت أحجام التاولات بالبورصة المصرية اليوم نحو ، 111.1 مليون ورقة مالية بقيمة 537.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 168 شركة،وارتفعت أسهم 39 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 93 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.

تعاملات المستثمرين  بالبورصة المصرية 

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة  30.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 67%، والعرب على 7.6% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 85.2% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 14.7%.
 
ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء بحوالي 134.5 مليون جنيه ، فيما مالت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بحوالي 115.2 مليون جنيه و19.3 ملين جنيه علي التوالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

2

أخبار تهمك

موسيماني يعاني.. أزمة جديدة تضرب صن داونز قبل مباراة الأهلي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"شديد البرودة".. الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات من طقس اليوم

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من أيمن يونس على ضربتي جزاء الزمالك والإسماعيلي

منذ حوالي 17 ساعة

فرصة ذهبية أمام كيكي سيتين بعد الفوز على ريال بيتيس

منذ ساعتين

هازارد يسبب صدمة كبيرة لريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يفاجيء كهربا ويصدم حسين الشحات

منذ يوم

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة الآن.. مشاهدة مباراة برشلونة وريال بيتيس بث مباشر BARCA LIVE

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. والدة المجني عليها في مذبحة الهرم تفجر مفاجأة أمام النيابة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل جديدة في أزمة الطيار الذي تم إيقافه بسبب محمد رمضان

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| الجهات الأمنية توافق على إقامة مباراة القمة بالقاهرة

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

منذ حوالي 6 ساعات

"لن أجلس معه".. فايلر يكتب نهاية صالح جمعة في الأهلي

منذ حوالي 18 ساعة

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

منذ أقل من ساعتين

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

تراجع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الثلاثاء

مؤشرات البورصة تواصل الصعود بالمنتصف بدعم مشتريات الأجانب

تداولات البورصة تسجل 396.8 مليون جنيه خلال تعاملات اليوم

جلسة المستهل ..إرتفاع جماعي لمؤشرات البورصة اليوم الأربعاء

المؤشرالرئيسي للبورصة يصعد 0.39% بمستهل تعاملات الخميس

إرتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في التعاملات الصباحية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
09:18 ص

مفاجأة.. أول صدام بين كهربا وفايلر

عاجل.. بشرى سارة لأهالي فيصل والهرم

11:19 ص

نجم برشلونة على رادار ليفربول في الصيف

01:19 م

أزمة بين فايلر والشحات تهدده بالاستبعاد

10:37 ص

قرار مفاجئ من الترجي قبل مواجهة الزمالك

01:38 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: سارة تتسلق القمة على جسدها! (الحكاية السادسة)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: طبخة سلام بالحجم العائلي

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: جنات الجحيم!

DMCA.com Protection Status