نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأربعاء 22-1-2020









كشفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول عن تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية/ محرم بك بالإسكندرية.









تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 101 ألف طن زيت صويا وعباد خام مستورد.









قال المهندس متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يشهد حالة من الركود بالرغم من انخفاض الأسعار نسبياً بعد انخفاض سعر الدولار.









أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدعومة بمشتريات الأجانب ومازالت معدلات السيوله منخفضة بشكل ملحوظ.









تعقد غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤتمرها السنوى "وطن رقمى" في الفترة من 22 إلى 24 مارس القادم وذلك برعاية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور عدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.









علنت شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (مركز ومدينة القناطر الخيرية، ومركز ومدينة قليوب، وحي غرب شبرا الخيمة)، وذلك ابتداءً من الساعة 6 مساء يوم السبت.









أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة، اليوم الأربعاء، المناقصة رقم 21، لشراء كمية 240 ألف طن قمح مستورد، وذلك عن فترة شحن من 1 إلى 10 مارس 2020.









شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي برفقة 15 رئيس دولة اخرين في قمة الاستثمار البريطانية-الإفريقية التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن.









أكد محمد معيط وزير المالية، أنه تم نشر نسخة من مشروع قانون المالية العامة الموحد على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، لإدارة حوار مجتمعي حول أحكامه بالتزامن مع إحالته إلى مجلس الوزراء، موضحًا أنه سيتم النظر بعين الاعتبار لكل الملاحظات التي تتلقاها الوزارة حول مشروع القانون والسعي الجاد نحو الاستفادة منها؛ إعلاءً للمصلحة الوطنية.



وزير الإسكان: اعتماد المخطط الاستراتيجي لـ"برج العرب الجديدة" صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم اعتماد تعديل المخطط الاستراتيجي لمدينة برج العرب الجديدة، لتصبح مجتمعاً عمرانياً متكاملاً ولتلبية احتياجات المدينة الحالية والمستقبلية، وجارٍ تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والمداخل الرئيسية والبنية التحتية( مياه– صرف – كهرباء ) للمدينة بقيمة حوالي1.5مليار جنيه، وذلك في إطار الاهتمام بالبنية الأساسية الجاذبة للاستثمار بالمدن الجديدة.



"الزراعة": اعتماد 37.2 مليون جنيه لبرنامج "إحياء البتلو" قال السيد القصير وزير الزراعة رئيس مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو، إن المجلس وافق على اعتماد مبلغ 37,2 مليون جنيه لتوفير 3062 رأس ماشية لعدد243 مستفيد من برنامج إحياء البتلو التى تنفذة وزارة الزراعة منذ عام 2017.



وزير قطاع الأعمال يبدأ جولة إفريقية لبحث فرص التعاون يبدأ هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأربعاء، جولة أفريقية تشمل دولتي الجابون والكاميرون، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والبلدين الشقيقين.



13 مليون جنيه استرلينى من بريطانيا لتحقيق النمو الاقتصادى لمصر حققت مصر عدة اتفاقيات على مستوى التعاون الدولى، خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى فى قمة الاستثمار البريطانية الافريقية بلندن، بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.







نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الأربعاء 22-1-2020 .