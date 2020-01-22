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أخبار البورصة المصرية .. البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء
الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:56 م
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نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية
أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات مدعومة بمشتريات الأجانب ومازالت معدلات السيوله منخفضة بشكل ملحوظ.
وربح رأس المال السوقي نحو3.8 مليار جنيه مغلقاً تعاملاته عند 695.7 مليار جنيه
مؤشرات البورصة المصرية
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 20.84% ليغلق عند 13752.1 نقطة ، و، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.70%، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.77%.
داولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول على الأسهم 92.7 مليون ورقة مالية بقيمة 444.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 14.6 ألف عملية لعدد 161 شركة.
تعاملات المستثمرين بالبورصة المصرية
وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 87.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 1.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 8.9%.
وسجلت مستريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 103.1 مليون جنيه ، فيم سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 45 مليون جنيه و58 مليون جنيه علي التوالي
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