أخبار البورصة المصرية .. البورصة تربح 3.8 مليار جنيه بختام جلسة الأربعاء

وإستحوذت تعاملات المصريين بالبورصة المصرية علي نسبة 87.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.5%، والعرب على 1.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 91% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 8.9%.





وسجلت مستريات الأجانب بالبورصة المصرية اليوم نحو 103.1 مليون جنيه ، فيم سجلت مبيعات المصريين والعرب نحو 45 مليون جنيه و58 مليون جنيه علي التوالي



