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3.6 مليار دولار صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات خلال 2017-2018

الأربعاء 22/يناير/2020 - 02:41 م
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بوابة الفجر
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تعقد غرفة صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مؤتمرها السنوى "وطن رقمى" في الفترة من 22 إلى 24 مارس القادم وذلك برعاية عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور عدد كبير من قيادات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 
 
ويعد المؤتمر فرصة عظيمة للتواصل مع قيادات وممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات واكتساب المهارات المختلفة والتعرف على كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا المتطور ويعقد على هامش المؤتمر، الملتقى السنوى السادس لتأمين المعلومات نحو مجتمع رقمي اّمن والملتقى السنوي الخامس حول التسويق والتجارة والمدفوعات الالكترونية، والمنتدى السنوي الثاني "اليوم الوطني للابتكار" بالإضافة إلى جلسة نقاشية عن التحول الرقمي والبنية التحتيةج ولسة نقاشية عن المدن الذكيةم وجموعة من ورش العمل الفنية. 
 
وحقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ناتج محلي يقدر بنحو 93 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل نحو 80.1 مليار جنيه عام 2017/2018، بمعدل نمو بلغ نحو 16.6% في عام 2018/2019 مقابل نحو 14.1% في عام 2017/2018.
 
كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 16% ليسجل أعلى قطاعات الدولة نموًا، وبلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 35.77 مليار جنيه خلال عام 2018/2019 مقابل 28.78 مليار جنيه في عام 2017/2018 بنسبة زيادة قدرها 24%، وبلغت نسبة مساهمةالقطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 4% خلال عام 2018/2019 مقابل 3.5% في عام 2017/2018.

 
كما بلغت إجمالي صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 3.26 مليار دولار في عام 2017/2018 ، وتم تأسيس 1199 شركة جديدة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 986 شركة خلال نفس الفترة في العام السابق وبلغت رءوس أموال الشركات الجديدة مليار و575 مليون جنيه خلال الفترة من يناير – سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 973 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق.
 
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