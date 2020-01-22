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قطع المياه عن 3 مناطق بالقليوبية السبت المقبل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 01:27 م
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بوابة الفجر
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (مركز ومدينة القناطر الخيرية، ومركز ومدينة قليوب، وحي غرب شبرا الخيمة)، وذلك ابتداءً من الساعة 6 مساء يوم السبت الموافق 25/1/2020، وحتى الساعة 6 صباح يوم الأحد 26/1/2020، نظراً لأعمال تنفيذ العداية النفقية لمشروع الصرف الصحىٍ لمناطق (عرب أبوالغيط – عرب مرة – عرب الديب – عزبة مهدي – منشأة أبوالغيط) بمحطة معالجة قليوب – شرق القناطر.

وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.



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