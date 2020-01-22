Advertisements
Advertisements
Advertisements

"شعبة المستوردين" تعلن موعد تراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار

الأربعاء 22/يناير/2020 - 04:43 م
Advertisements
أسعار الدولار
أسعار الدولار
الفجر الاقتصادي
Advertisements
قال المهندس متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يشهد حالة من الركود بالرغم من انخفاض الأسعار نسبياً بعد انخفاض سعر الدولار.

وتوقع بشاي أن يشهد السوق انتعاشة كبيرة منتصف العام الجاري، خاصة في ظل اتجاه الحكومة لحزمة من القرارات لتنشيط القطاعين التجاري والصناعي، مما سينعكس ايجابيا علي الأسعار والمستهلكين.

وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن إتجاه سعر الصرف إلي الانخفاض سيكون له أكبر الأثر في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة علي القطاعات كافة، سواء السلع الغذائية أو الإستهلاكية، مشيرًا إلي أن مصر تستورد نحو 70% من إحتياجاتها من الخارج سواء سلع تامة الصنع أو مكونات ومستلزمات انتاج. 

وأرجع  تراجع سعر الدولار إلي عدة عوامل من ضمنها عودة السياحة بمعدلات جيدة مقارنة بالأعوام السابقة، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز، بالإضافة إلي تحويلات المصريين عبر الجهاز المصرفي بعد ضرب السوق الموازي للدولار بعد التعويم، مؤكدًا أن كل هذا العوامل وغيرها ساعدت علي وفرة العملة الأمريكية وقلة الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار.

ولفت النظر إلي أن الأهم من تراجع سعر الدولار هو خفض  التكاليف والأعباء المحملة علي السلع سواء المحلية أو المستوردة، موضحا أن عناصر الإنتاج مازالت مرتفعة، وكذلك الأعباء علي المستورد والتى تتعلق بالفحص المسبق والأسعار الإسترشادية ، مؤكدًا أنه في حالة تعديل بعض القرارات الخاصة بالإستيراد ستنخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و25%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

شعبة المستوردين سعر الدولار تكلفة الانتاج تكلفة الاستيراد أسعار الدولار

أخبار تهمك

مفاجأة.. فايلر يمنح الضوء الأخضر للأهلي لرحيل أجنبي جديد بعد أزارو

منذ ساعة و 19 دقيقة

بعد تفجيره مفاجأة.. هاشتاج "لا لاستقالة تركي الشيخ" يتصدر تويتر

منذ حوالي 10 ساعة

ليفربول يحدد سعر نجمه رسميا

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يفرض عقوبات مشددة على نجم الفريق عقب تمرده

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك ينهي ملف محمد عنتر

منذ ساعة

وزير التعليم: امتحانات ثالثة ثانوي بنظام "الأسئلة المتحررة"

منذ يوم

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

منذ 37 دقيقة

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

منذ يوم

محمد صلاح مهدد بالرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

منذ أقل من ساعة

خاص - وليد أزارو يمدد عقده مع الأهلي ويرحل رسميًا

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. الأهلي يستغني عن نجم ثالث

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يتسلم بطاقة أليو بادجي الدولية

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

منذ 42 دقيقة

آخر قرار من الأهلي في رحيل صالح جمعة اليوم

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

انتقادات بالجملة لتذبذب الدولار الجمركي.. واقتصاديون يؤكدون: معدلات الاستثمار أكبر المستفيدين من التثبيت

"المستوردون" يطالبون بإعادة النظر في تحرير الدولار الجمركي

"الغرف التجارية" تتطالب بإعادة النظر بقائمة السلع الاستفزازية بقرار تحرير الدولار الجمركي

أحمد شيحة: انخفاض جديد في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

مخاوف من جشع التجار.. بعد إلغاء الدولار الجمركي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:52 م

كيكي سيتين يزف بشرى لجمهور برشلونة

الأهلي يوافق على رحيل مدافع الفريق إلى سموحة

04:21 م

مفاجأة كبرى.. فايلر يكتب نهاية نجم أسطوري في الأهلي

05:17 م

بيكهام يخطط لخطف نجمي برشلونة في الصيف

04:16 م

عاجل.. الأهلي يتعاقد مع "بلدوزر" سيراميكا

04:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status