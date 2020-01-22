"شعبة المستوردين" تعلن موعد تراجع الأسعار بعد انخفاض الدولار

قال المهندس متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن السوق يشهد حالة من الركود بالرغم من انخفاض الأسعار نسبياً بعد انخفاض سعر الدولار.





وتوقع بشاي أن يشهد السوق انتعاشة كبيرة منتصف العام الجاري، خاصة في ظل اتجاه الحكومة لحزمة من القرارات لتنشيط القطاعين التجاري والصناعي، مما سينعكس ايجابيا علي الأسعار والمستهلكين.





وأوضح عضو شعبة المستوردين، أن إتجاه سعر الصرف إلي الانخفاض سيكون له أكبر الأثر في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة علي القطاعات كافة، سواء السلع الغذائية أو الإستهلاكية، مشيرًا إلي أن مصر تستورد نحو 70% من إحتياجاتها من الخارج سواء سلع تامة الصنع أو مكونات ومستلزمات انتاج.





وأرجع تراجع سعر الدولار إلي عدة عوامل من ضمنها عودة السياحة بمعدلات جيدة مقارنة بالأعوام السابقة، وتحقيق الإكتفاء الذاتي من الغاز، بالإضافة إلي تحويلات المصريين عبر الجهاز المصرفي بعد ضرب السوق الموازي للدولار بعد التعويم، مؤكدًا أن كل هذا العوامل وغيرها ساعدت علي وفرة العملة الأمريكية وقلة الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع قيمة الجنيه امام الدولار.





ولفت النظر إلي أن الأهم من تراجع سعر الدولار هو خفض التكاليف والأعباء المحملة علي السلع سواء المحلية أو المستوردة، موضحا أن عناصر الإنتاج مازالت مرتفعة، وكذلك الأعباء علي المستورد والتى تتعلق بالفحص المسبق والأسعار الإسترشادية ، مؤكدًا أنه في حالة تعديل بعض القرارات الخاصة بالإستيراد ستنخفض الأسعار بنسب تتراوح بين 20 و25%.