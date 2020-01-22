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"البترول" تكشف تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:23 م
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موقع الحادث
موقع الحادث
الفجر الاقتصادي
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كشفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول عن تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية/ محرم بك بالإسكندرية.

وقالت الشركة بإن الواقعة تتمثل في أنه أثناء  قيام إحدي شركات المقاولات العاملة  فى أعمال تطوير محور المحمودية و خلال تجريف الارض  تم كسر خط ٢٥٠ مم تابع لشركة "ناتجاس" وعلى الفور تم اصلاح الخط ولم يتم قطع الخدمة عن المشتركين بالمنطقة، وتم ابلاغ الجهات المختصة للتحقيق .


وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطاراً، صباح اليوم الأربعاء من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية في منطقة محرم بك.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم فرض كردون أمني على المنطقة لتأمين المارة، والعاملين بها، وتبين من الفحص أنه أثناء القيام بأعمال تطوير محور المحمودية اصطدمت أحدى المعدات بالماسورة،  ما أدى إلى حدوث كسر وتسرب الغاز، وتسبب ذلك في إصابة أحد العاملين بشركة بويات قريبة من الموقع بحالة اختناق وتم إسعافه.
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الكلمات المفتاحية

كسر خط الغاز شركة ناتجاس خط المحمودية محرم بك القابضة للغازات الطبيعية

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