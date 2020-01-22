"البترول" تكشف تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية

كشفت الشركة القابضة للغازات الطبيعية التابعة لوزارة البترول عن تفاصيل حادث كسر خط غاز المحمودية/ محرم بك بالإسكندرية.

وقالت الشركة بإن الواقعة تتمثل في أنه أثناء قيام إحدي شركات المقاولات العاملة فى أعمال تطوير محور المحمودية و خلال تجريف الارض تم كسر خط ٢٥٠ مم تابع لشركة "ناتجاس" وعلى الفور تم اصلاح الخط ولم يتم قطع الخدمة عن المشتركين بالمنطقة، وتم ابلاغ الجهات المختصة للتحقيق .

وتلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطاراً، صباح اليوم الأربعاء من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بحدوث كسر بماسورة غاز بمحور المحمودية في منطقة محرم بك.



