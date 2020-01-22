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"السلع التموينية" تشتري 101 ألف طن من الزيت المستورد

الأربعاء 22/يناير/2020 - 05:35 م
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الزيت التمويني
الزيت التمويني
أحمد الشيخ
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تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 101 ألف طن زيت صويا وعباد خام مستورد.

والشحنة مكونة 41.5 ألف طن زيت عباد ، ٦٠ ألف طن زيت صويا، وتصل خلال الفترة من 3 إلي 17 مارس، يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني لتوفير احتياجات البلاد خلال شهر رمضان المعظم.

وكانت الهيئة قد تعاقدت في مناقصاتها السابقة على كمية ٤٠ ألف طن زيت صويا وعباد خام إنتاج محلي بالجنيه المصري بالإضافة إلى كمية 10500 طن زيت عباد خام مستورد تسليم خلال فترة شهر فبراير بإجمالي كمية تعاقدات 151.5 ألف طن زيت خام محلي ومستورد.
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الكلمات المفتاحية

وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين السلع التموينية الزيت التمويني

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