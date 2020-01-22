"السلع التموينية" تشتري 101 ألف طن من الزيت المستورد

تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، على شراء 101 ألف طن زيت صويا وعباد خام مستورد.





والشحنة مكونة 41.5 ألف طن زيت عباد ، ٦٠ ألف طن زيت صويا، وتصل خلال الفترة من 3 إلي 17 مارس، يأتي ذلك في إطار قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني لتوفير احتياجات البلاد خلال شهر رمضان المعظم.



