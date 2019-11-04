بشرى سارة من الرئاسة للموظفين وقرار هام من التعليم.. أبرز ما جاء في برامج التوك شو يوم الأحد 3-11-2019

كتب: رقية جمال - هدى عبد الرازق - أمنية فوزي - كساب أحمد - داليا الحسين- نعيم يوسف





تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.





كشف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان تفاصيل تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإنشاء محطات تحلية.





عقب الدكتور ثروت الخرباوي، المفكر الإسلامي على اعتراف الإخواني الهارب ياسر العمدة على حصول مذيعي الجماعة الإرهابية على الجنسية التركية مجانًا قائلًا: "بركة يا جامع جت منهم"، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لهؤلاء أن يستمروا في حمل الجنسية المصرية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب لم يمنع التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق على المشروعات التنموية في سيناء لم يحدث من قبل.





ولفت إلى أن النقابة لن تمنع "الشرنوبي" من الغناء في مهرجان الموسيقي العربي بدار الأوبرا فقط، حتى يتم على أكمل وجه، معقبًا: "غير حفل دار الأوبرا.. الشرنوبي مش هينفع يشتغل".





قال الصيدلي باهر السعيد، إن تناول الطماطم بشكل يومي، يرفع الخصوبة عند الرجال بنسبة 40%، وفقًا لدراسة بريطانية أجريت على شباب تتراوح أعمارهم من 19 لـ32 عامًا، تناولوا الطماطم لمدة 3 شهور متتالية.





قال الفنان محمد الشرنوبي، إن الشركة المنتجة التي كان يتعامل معها تقدمت بشكوى ضده في نقابة الموسيقيين، لغنائه أغنية في فيلم الممر، موضحا أنه نشر صورة تثبت أن صاحبة الشركة كانت في الاستديو أثناء تسجيل الأغنية، أي أن غناء الأغنية كان بعلم الشركة.





قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من المفترض أن يطبق في يوليو الماضي، منوها إلى أن الرئيس أوضح الشهر الماضي أن تقارير المتابعة تفيد أن تطبيق الحد الأدني للأجور لم يطبق رغم وجود المخصصات المالية وقيمتها 11 مليار جنيه.





قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن عام 2020 سيشهد 3 انتخابات؛ انتخابات مجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والمحليات، لافتًا إلى أن الحكومة تحدد التوقيت وفقًا لمعايير مالية وأمنية، وهي الأقدر على ضبط هذه المعايير.





قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم علاج 286 ألف حالة ضمن المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، بإجمالي تكلفة 2 مليار جنيه.





وحول حكم طلب الطلاق من غير ذي بأس وهجر المنزل لأكثر من 7 شهور، وحكم الأسرة التي تفرق بين المرء وزوجه، قال: لا ينبغي للزوجة ان تطلب الطلاق لغير بأس، والرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول:" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة"، ولا يجوز للرجل أن يفارق زوجته أيضًا دون احتياج لذلك.





وأوضحت "عبد السلام"، أنه وفقًا لتوجيهات وزير التعليم، وإصدار الكتاب الدوري 3 لسنة 2019 أعطى إتاحة كبيرة للنزول بسن الالتحاق بمدارس التربية الفكرية لـ 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات، موضحًا أنه كان يشترط للالتحاق بمدارس التربية الفكرية نسبة ذكاء 50%، انخفضت لتصل لـ 36 % لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.