Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الإسكان" تكشف تفاصيل مشروعات تحلية مياه البحر: "19 محطة جديدة" (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:46 م
Advertisements
بوابة الفجر
داليا الحسين
Advertisements
كشف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان تفاصيل تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإنشاء محطات تحلية.

وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن إجمالي طاقة المياه المحلاة في مصر منذ 5 سنوات لاتتعدى 80 ألف متر مكعب في اليوم بينما حاليا تصل إلى 800 ألف متر مكعب في اليوم في 68 محطة تحلية.

وأشار إلى أنه يوجد 13 محطة في مرسى مطروح،و 18 محطة في البحر الاحمر، و21 محطة في شمال سيناء، و9 محطات في جنوب سيناء، ومحطة في الإسماعيلية، وأخرى في السويس.

ونوه مستشار وزير الإسكان تفاصيل إلى أنه جاري تنفيذ 19 محطة تحلية أخرى في 6 محافظات ضمن خطة وضعتها الوزارة في هذا السياق، لافتًا إلى أن هناك توجه لإنشاء 21 محطة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزارة الإسكان صدي البلد توك شو تحلية مياه اخبار مصر

أخبار تهمك

مفاجآت صادمة في واقعة عميد وطالبة جامعة طنطا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

منذ يوم

زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مفاجأة تقلب الطاولة على الأهلي في صفقة كهربا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

منذ حوالي 8 ساعات

اعرف الآن موعد اجازة المولد النبوي 2019 في القطاعين الحكومي والخاص

منذ حوالي 20 ساعة

شريف منير يلقن ابنته "أسما" درسًا قاسيًا بعد تصريحاتها عن "الشعراوي" (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الطبيب الألماني يصدم الأهلي في إصابة "مدافعه الغائب"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. موناكو يكشف مفاجأة بشأن إنتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ 43 دقيقة

فيديو فضيحة من داخل قمرة قيادة طائرة روسية

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب يعلن مفاجأة بشأن طلب السيسي الأخير من البرلمان

منذ حوالي 19 ساعة

كلوب يهدد محمد صلاح بسبب السوشيال ميديا

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

عاجل.. توجيهات مهمة لـ"السيسي" خلال اجتماعه برئيس الوزراء

وزير الإسكان: جارٍ تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 626 ألف م۳/

"الإسكان": جاري تنفيذ 19 محطة تحلية مياه بتكلفة 11.5 مليار جنيه

الري: يجب وضع خطط غير تقليدية لمنع إهدار المياه مثل المعالجة والتحلية

عباس شراقي: مصر تنتج 400 مليون متر مكعب من مياه التحلية

عباس شراقي: شبكة كهرباء مصر تغطي 99% من أنحاء الجمهورية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
10:40 م

عاجل - الأهلي يحسم مصير كهربا

ملخص لمسات تريزيجيه اليوم ضد ليفربول (فيديو)

05:02 م

عاجل.. الزمالك يوافق على رحيل نجمه بشرط وحيد

04:49 م

"السيسي" يحقق انجاز جديد لسكك حديد مصر.. ويوجه انذار لـ "الوزير"

01:53 م

أول رد من حفيد الشيخ الشعراوي على أسما شريف منير

08:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: سر الخوف فى "الهالوين"

DMCA.com Protection Status