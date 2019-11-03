"الإسكان" تكشف تفاصيل مشروعات تحلية مياه البحر: "19 محطة جديدة" (فيديو)

كشف الدكتور سيد إسماعيل، مستشار وزير الإسكان تفاصيل تنفيذ 19 محطة لتحلية مياه بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الوزارة لديها خطة طموحة لإنشاء محطات تحلية.



وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامجها "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأحد، أن إجمالي طاقة المياه المحلاة في مصر منذ 5 سنوات لاتتعدى 80 ألف متر مكعب في اليوم بينما حاليا تصل إلى 800 ألف متر مكعب في اليوم في 68 محطة تحلية.



وأشار إلى أنه يوجد 13 محطة في مرسى مطروح،و 18 محطة في البحر الاحمر، و21 محطة في شمال سيناء، و9 محطات في جنوب سيناء، ومحطة في الإسماعيلية، وأخرى في السويس.



ونوه مستشار وزير الإسكان تفاصيل إلى أنه جاري تنفيذ 19 محطة تحلية أخرى في 6 محافظات ضمن خطة وضعتها الوزارة في هذا السياق، لافتًا إلى أن هناك توجه لإنشاء 21 محطة أخرى.

