نقابة الموسيقيين: "الشرنوبي مش هينفع يشتغل"

قال أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة الموسيقيين، إن محمد الشرنوبي، حاصل على ترخيص عمل من نقابة الموسيقيين، ومن ضمن شروط الترخيص الالتزام بالتعاقدات مع أي منتج.



وأضاف سكرتير عام نقابة الموسيقيين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن النقابة تحاول حل مشاكل الشرنوبي مع الشركة المنتجة، لكنه مُصر على مواقفه، لذلك تم استصدار قرار بوقفه عن العمل.



ولفت إلى أن النقابة لن تمنع "الشرنوبي" من الغناء في مهرجان الموسيقي العربي بدار الأوبرا فقط، حتى يتم على أكمل وجه، معقبًا: "غير حفل دار الأوبرا.. الشرنوبي مش هينفع يشتغل".



يذكر أن النزاع بين الشرنوبي والطباخ مطروح أمام نقابة المهن الموسيقية منذ عدة أشهر، حيث اتهمت المنتجة، المطرب الشاب بعدم الالتزام بتنفيذ عقد الاتفاق المبرم بينهما، ونظرت النقابة هذا النزاع في ضوء أقوال الشاكية والمشكو في حقه، وفي ضوء المستندات المقدمة من كل منهما خلصت النقابة إلى القرار بوقف المطرب لحين حل النزاع وديا أو قضائيا.



