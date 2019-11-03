أحمد موسى: حجم الإنفاق على المشروعات في سيناء لم يحدث من قبل (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الإرهاب لم يمنع التنمية في سيناء، مشيرًا إلى أن حجم الإنفاق على المشروعات التنموية في سيناء لم يحدث من قبل.



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، والمُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أن الدولة تنفذ مجتمع عمراني متكامل في سيناء، موضحًا أن يتم بناء بيوت بدوية بشكل حضاري بالإضافة إلى مزارع وأبار ومحطات تحلية.



وتابع الإعلامي أن الصحراء تحولت إلى مجتمع عمراني متطور، مؤكدًا أن الدولة تنفذ مشروعات قومية في قلب الصحراء، معلقًا: "مكناش قبل كده نقدر نقف فيها".

