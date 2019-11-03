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قرار هام لـ"التعليم" بشأن سن الالتحاق بمدارس التربية الفكرية

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 12:28 م
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وزير التعليم طارق شوقي
وزير التعليم طارق شوقي
رقية جمال
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قالت الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، تعقيبًا على إنشاء قاعات إضافية لرياض الأطفال بمدارس التربية الخاصة، إن الاهتمام بذوي القدرات الخاصة نابع من اهتمام القيادة السياسية بجعل عام 2018 عامًا لذوي القدرات الخاصة.

وأوضحت "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأحد، أنه وفقًا لتوجيهات وزير التعليم، وإصدار الكتاب الدوري 3 لسنة 2019 أعطى إتاحة كبيرة للنزول بسن الالتحاق بمدارس التربية الفكرية لـ 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات، موضحًا أنه كان يشترط للالتحاق بمدارس التربية الفكرية نسبة ذكاء 50%، انخفضت لتصل لـ 36 % لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم لذوي الاحتياجات الخاصة، أن هناك استحداث طرق تعليم جديدة، وتدريب أكثر من 70 ألف مدرس ليمكنه التعرف على الفرق بين التوحد والشلل الدماغي وإعاقة السمع وكف البصر وضعف البصر وغيرها.
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