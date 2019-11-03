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نصيحة للرجال.. تناول الطماطم بشكل يومي يرفع الخصوبة 40% (فيديو)

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 06:55 م
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طماطم
طماطم
كساب أحمد
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قال الصيدلي باهر السعيد، إن تناول الطماطم بشكل يومي، يرفع الخصوبة عند الرجال بنسبة 40%، وفقًا لدراسة بريطانية أجريت على شباب تتراوح أعمارهم من 19 لـ32 عامًا، تناولوا الطماطم لمدة 3 شهور متتالية.

وتابع "السعيد"، خلال حواره ببرنامج "في الكبسولة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن الطماطم بها مضاد أكسدة يمنع من تشوه الحيوانات المنوية، خلاف أنا تلعب دورًا هامًا في خفض الكولسترول، وتسهل تدفق الدم في الجسم، وبها نسبة عالية من الحديد، وبها فيتامين "أ" الذي يساعد على الوقاية من أمراض العين خاصة لدى الأطفال، وتساعد على التمائم الجروح.

ولفت إلى أن الاكثار في تناول الطماطم ممنوع لمن يعاني من الفيروسات الكبدية، لأنها تزيد من التهاب الكبد لدى المصابين بفيروس سي.

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