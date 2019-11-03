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بشرى سارة من رئاسة الجمهورية بشأن الحد الأدنى للأجور.. والتطبيق نهاية نوفمبر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:05 م
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بسام راضي
بسام راضي
هدى عبدالرازق
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان من المفترض أن يطبق في يوليو الماضي، منوها إلى أن الرئيس أوضح الشهر الماضي أن تقارير المتابعة تفيد أن تطبيق الحد الأدني للأجور لم يطبق رغم وجود المخصصات المالية وقيمتها 11 مليار جنيه.

وأشار "راضي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن وزارة المالية قامت بدور كبير لتطبيق القرار، موضحا أن هناك 3200 جهة حكومية تابعة للوزارات معنية بتطبيق القرار.

وأوضح أن معظم الجهات طبقت القرار ومتبقي نحو 700 جهة فقط، منوها إلى أنه بنهاية شهر نوفمبر سيكون الحد الأدني طبق على كل الجهات الحكومية، وسيتم تطبيقه بآثر رجعي منذ 1 يوليو الماضي.
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توك شو بسام راضي الرئيس عبدالفتاح السيسى الحد الأدنى للأجور أخبار مصر

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