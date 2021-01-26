نشرة حوادث "الفجر".."مرور فيصل" توزع الورد والشيكولاتة على المواطنين

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:15 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من يوم الأثنين العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز هذه الأخبار:

وزع ضباط وحدة مرور فيصل، تحت إشراف اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الإثنين، الورود والأعلام والشيكولاتة على المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ69. 

على نغمات الأناشيد الوطنية، والسلام الجمهوري، نحتفل اليوم بالذكرى الـ 69 لعيد الشرطة المصرية، وكذلك ثورة 25 يناير، فعند اقتراب تلك المناسبة يدق ناقوص الحزن في قلوب أمهات شهداء الوطن، عند تذكرهن فلذات كبدهن، لا يوقف هذا الناقوص سوى بالاعتزاز بكون نجلهم شهيدًا يتسم بالجدعنة والشهامة والتضحية بنفسه لبقاء وطنه، حتى يحتذى به مثالًا لأبناء الوطن. 

كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل شاب في عقده الثاني من العمر على يد سائق توك توك في عقده الثاني من العمر وأحد أقاربه، حيث اعترفا المتهمان بارتكابهما الواقعة، بسبب رفض المجني عليه زواج أحداهما من شقيقته ورفض الأسرة، بمنطقة بولاق الدكرور. 

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل عامل على يد شابين بحي بولاق الدكرور، غربي المحافظة، أمس الأحد، إذ تبين أنه وقعت مشادة كلامية حادة بين طرف أول (سائق توك توك عشريني العمر وأحد أقاربه) وطرف ثان (عامل في العقد الثاني من عمره) بسبب رفض أسرة الأخير زواجه من ابنتهم. 

كشفت معاينة النيابة العامة لجثة شاب انتحر شنقا داخل غرفته بمنطقة المعصرة أن الجثة لشاب في منتصف العشرينات وحول زقبته حبل ويوجد ولون ازرق حول الرقبة أثار الخنق، وتبين من الكشف الطبي الاولي انه لايوجد شبه جنائية بالحادث. 

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