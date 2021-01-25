"رفض يجوزني أخته".. اعترافات المتهمين في واقعة قتل شاب ببولاق الدكرور

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
كشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تفاصيل مقتل شاب في عقده الثاني من العمر على يد سائق توك توك في عقده الثاني من العمر وأحد أقاربه، حيث اعترفا المتهمان بارتكابهما الواقعة، بسبب رفض المجني عليه زواج أحداهما من شقيقته ورفض الأسرة، بمنطقة بولاق الدكرور.

وأضاف المتهمان في اعترافاتهما، أنهما استدرجا المجني عليه (عامل) لمنطقة نائية وتعديا عليه بالضرب المبرح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك انتقامًا منه بسبب رفض أسرته من الزواج من شقيقته.

تلقي قسم بولاق الدكرور بلاغ بالعثور على الجثة، انتقل ضباط المباحث إلى مسرح الجريمة، وبدأت القوات في مراجعة الكاميرات وفحص خط سير المجني عليه، وتوصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق توك توك وشاب آخر، وأنهما تعديا بالضرب على الضحية حتى فارق الحياة.

تمكنت القوات من تحديد هوية المتهمين،  وألقت قوة القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة.

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