"كنا بنأدبه".. التحريات تكشف ملابسات مقتل شاب في مشاجرة ببولاق

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات مقتل عامل على يد شابين بحي بولاق الدكرور، غربي المحافظة، أمس الأحد، إذ تبين أنه وقعت مشادة كلامية حادة بين طرف أول (سائق توك توك عشريني العمر وأحد أقاربه) وطرف ثان (عامل في العقد الثاني من عمره) بسبب رفض أسرة الأخير زواجه من ابنتهم.



وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة أن المشادة الكلامية تطورت إلى مشاجرة تبادل خلاها الطرفان الضرب ما أسفر عن وفاة الطرف الثاني "عامل" متأثرا بإصابته.



تلقى اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة إخطارًا من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بورود إشارة من المستشفى بوصول شاب، جثة هامدة إثر التعدي عليه بالضرب.



عقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث غرب الجيزة من القبض على مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة بارتكابها معللين السبب "مكنش قصدنا نقتله، كنا بنأدبه.. بس عمره انتهى".



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

