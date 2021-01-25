احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:00 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
وزع ضباط وحدة مرور فيصل، تحت إشراف اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم الإثنين، الورود والأعلام والشيكولاتة على المواطنين، وذلك بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة الـ69.

ووزع النقيب محمد صلاح الضابط بالإدارة، الورود والشيكولاتة على المترددين على الوحدة، وسط فرحة المتواجدين بوحدة تراخيص فيصل.

وحرص عدد من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع النقيب محمد صلاح وضباط وأفراد الوحدة، كما أطلقت عددا من السيدات الزغاريد.

ووجه المواطنون التهنئة لكل رجال الشرطة بعيدهم الـ69، مؤكدين أن ذلك اليوم هو ذكرى انتصارات قوات الشرطة الباسلة في معركة الإسماعيلية عام 1952، حين تلاحمت قوات الشرطة مع الشعب لصد العدوان الغاشم على المدينة واحتفالا بشهداء خلدوا أسماءهم بحروف من نور في سجلات التاريخ المعاصر، ضاربين أروع الأمثلة مضحين بأرواحهم من أجل رفع راية مصر عالية خفاقة في العالمين.
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)
احتفالاً بعيد الشرطة الـ69.. مرور فيصل توزع الورود والشيكولاتة على المواطنين (صور)

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