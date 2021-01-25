النيابة تعاين مكان جثة شاب أقدم على الانتحار بالمعصرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 05:50 م
بوابة الفجر
داليا عادل
كشفت معاينة النيابة العامة لجثة شاب انتحر شنقا داخل غرفته بمنطقة المعصرة أن الجثة لشاب في منتصف العشرينات وحول زقبته حبل ويوجد ولون ازرق حول الرقبة أثار الخنق، وتبين من الكشف الطبي الاولي انه لايوجد شبه جنائية بالحادث.

تلقي المقدم محمد مجدي، رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من أحد المواطنين، مفاده اكتشافه جثة نجله معلق في حبل داخل غرفته.

وبالانتقال والفحص عثر على جثة المدعو "م.أ"، 25 سنة، ومقيم بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين أن المتوفي يعاني من مرض نفسي وكان يعالج داخل إحدي المستشفيات النفسية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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