الأهلي يتألق أمام الوداد وترامب يتحدث عن تفجير سد النهضة.. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

السبت 24/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
ترامب وعبدالله حمدوك
ترامب وعبدالله حمدوك
الفجر
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث المهمة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وحرصا من بوابة الفجر الإلكترونية على إطلاع قراءها على كل الأحداث، نقدم لكم في السطور التالية أهم الأخبار التي قد تكون فاتتكم أثناء النوم.

الأهلي يعزف سيمفونية رائعة أمام الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا
تأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر فوزه على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)
قال الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء ‏السودان، إنه لا يمكن لأحد لوم مصر أمام إثيوبيا بسبب ما تقوم به أديس أبابا من التجاوزات في ما يتعلق بسد النهضة، والذي سيتبعه تأثير سلبي على المياه نهر النيل.

الأرصاد تكشف موقف القاهرة من سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة
 أكد محمود شاهين، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ليست عنيفة ولا تشبه موسم سقوط الأمطار التي شهدتها البلاد العام الماضي.

بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس بمحافظات مصر
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 24 أكتوبر 2020.

الصحة: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة
 أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 89 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى اليوم.

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