ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

قال الرئيس الأمريكي، اليوم الجمعة خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء ‏السودان، إنه لا يمكن لأحد لوم مصر أمام اثيوبيا بسبب ما تقوم به أديس ابابا من التجاوزات في ما يتعلق بسد النهضة، والذي سيتبعه تأثير سلبي على المياة نهر النيل.





وأضاف ترامب فى المكالمة موجها حديثه لحمدوك، إن مصر هددت بتفجير سد النهضة.. الوضع غاية في الخطورة، ولا يمكن لأحد أن يلومها على ذلك.. كما تعرف عليهم فعل شيء حيال الأمر".

ووجه ترامب سؤالا إلى حمدوك عن آخر المستجدات فيما يتعلق بوضع سد النهضة، مؤكدا على أنه يرفض ‏التجاوزات الأثيوبية خاصة بعد أن كان قد تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية ‏أمريكية وفي آخر لحظة انسحبت اثيوبيا منه.‏

وأوضح ترامب إن مصر لديها كل الحق في حماية حصتها في مياه النيل وأكد أن تجاهل إثيوبيا للاتفاق هو أمر ‏غير مقبول مما دفعه لفرض عقوبات على إثيوبيا وإيقاف عدد من المساعدات.‏