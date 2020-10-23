الأرصاد تكشف موقف القاهرة من سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 10:56 م
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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أكد محمود شاهين، رئيس إدارة التحليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ليست عنيفة ولا تشبه موسم سقوط الأمطار التي شهدتها البلاد العام الماضي.

وقال "شاهين" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على "القناة الأولى المصرية" إنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الغربية تصل شدتها ما بين متوسطة إلى غزيرة.

وأضاف أنه مازال هناك فرص لسقوط الأمطار على القاهرة ولكنها ستكون خفيفة، موضحًا أن حالة الطقس الحالية لا تؤثر على الأنشطة اليومية.

وتابع "مازالنا في فصل الخريف وهو من أجمل فصول السنة في العام، ولكن يتخلله بعض حالات عدم الاستقرار، وبداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر المقبل".

وكانت أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من تقلبات جوية تشهدها البلاد، حيث تبلغ تستمر تكاثر سقوط أمطار تصل لسيول، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر إثناء القيادة وعدم تخفيف الملابس عند الخروج.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر بمنخفض البحر المتوسط علي سطح الارض يتزامن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت طقس معتدل علي القاهرة الكبري والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

واكدت الهيئة ان جنوب سيناء يشهد طقس مائل للحرارة فيما يشهد حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس مائل للبرودة علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد فيما يكون معتدل علي جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية السبت والتي تتمثل في شبورة مصحوبة بسقوط أمطار خفيفة علي القاهرة الكبري وتكون متوسطة الي رعدية أحيانًا علي بعض المناطق من الوجه البحري (البحيرة، كفر الشيخ، المنوفيه، الغربية)، وتكون أيضًا غزيرة الي رعدية احيانا علي بعض المناطق السواحل الشمالية (السلوم، مطروح، سيوه، الإسكندرية، بلطيم، دمياط)، وتمتد لتكون متوسطة الي رعدية علي مناطق السواحل الشرقية (دمياط، مدن القناة)، ثم تصل الي شمال ووسط سيناء وتكون متوسطة، اما الرياح تكون مثيرة للأتربة علي الوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، كما تنشط الرياح علي جنوب سيناء مما تؤدي الي اضطراب الملاحة علي خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة الي مضطربة وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين ونصف والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 24 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 31 للعظمى والصغرى 24، وعلى شمال الصعيد 28 للعظمى والصغرى 20، وعلى جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 25.

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