الأهلي يعزف سيمفونية رائعة أمام الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا





تأهل الأهلي إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كرر فوزه على الوداد المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي جرت مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي البطولة.





ونجح المارد الأحمر في بلوغ نهائي البطولة الإفريقية بعدما فاز على الوداد المغربي 5-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.





وسجل ثلاثية الأهلي كلا من مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم في الدقائق 7، 26، 59، فيما سجل زهير المترجي هدف الوداد الوحيد في الدقيقة 81.





الشوط الأول

بداية المباراة كانت سريعة من جانب الوداد حيث سدد كاسونجو كازادي كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي في أول المحاولات الهجومية للضيوف.





ونجح مروان محسن مهاجم النادي الأهلي في إحراز هدف المارد الأحمر الأول في الدقيقة 7 بعدما تلقى تمريرة رائعة من عمرو السولية وضعها داخل الشباك لكنه انتظر قرار الحكم بعدما لجأ إلى تقنية الفيديو المساعد "فار" لاحتساب الهدف.





بعد الهدف الأول الذي سجله مروان محسن أتيحت لكلا الفريقين أكثر من فرصة حيث سدد جونيور أجاي كرة قوية أبعدها ببراعة أحمد رضا التنكاوتي حارس مرمى الوداد، ليرد بديع أوك بتصويية قوية لكن كرته علت عارضة محمد الشناوي.





وفي الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول نجح حسين الشحات في إحراز هدف الأهلي الثاني بطريقة رائعة بعدما رواغ يحيى عطية الله مدافع الوداد مرتين متتاليتين ويضع الكرة داخل الشباك.





بعد الهدف الثاني أتيحت فرصة للمارد الأحمر من أجل تعزيز التقدم في الدقيقة 32 لكن تصويبة محمد مجدي "أفشة" من ضربة حرة مباشرة أبعدها أحمد رضا تكناوتي حارس مرمى الضيوف ببراعة وأفسد محاولة حمراء أخرى.





ولم تشهد باقي الدقائق أي هجمات خطيرة على أي مرمى لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين دون رد.





الشوط الثاني

ومع بداية أحداث الشوط الثاني حاول فريق الوداد المغربي العودة في النتيجة حيث سدد وليد الكرتي كرة قوية في الدقيقة 48 لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأحمر، ثم أتبعه أيمن الحسوني بتصويبة أخرى أمسك بها الشناوي دون أي خطورة.





وأجرى المدير الفني للوداد المغربي عددًأ من التغييرات من أجل العودة في المباراة لكن لم يتحقق له ذلك.

ونفذ حسين الشحات في الدقيقة 59 ضربة ركنية من الناحية اليمنى ليقابلها مدافع الأهلي ياسر إبراهيم برأسية رائعة داخل الشباك مسجلا الهدف الثالث في مرمى الوداد.





بعد الهدف الثالث للأهلي أجرى موسيماني تغييران في صفوف المارد الأحمر حيث أخرج محمد الشناوي ودفع بعلي لطفي وأتبعه بإشراك محمود عبد المنعم "كهربا" بدلا من مروان محسن.





وكاد محمود كهربا أن يضيف الهدف الرابع للمارد الأحمر في المباراة مع حلول الدقيقة 65 لكن تصويبته مرت بقليل على مرمى الفريق المغربي وتضيع فرصة خطيرة للأهلي.





ومع حلول الدقيقة 74 قام موسيماني بالدفع بوليد سليمان وحسين الشحات وإشراك الثنائي وليد سليمان وأحمد الشيخ في محاولة لتجهيز الثنائي للمرحلة المقبلة.





وفي الدقيقة 79 مرر محمد مجدي "أفشة" تمريرة رائعة لوليد سليمان داخل منطقة الجزاء لكن "حاوي" الأهلي سدد الكرة باتجاه مرمى الوداد المغربي وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر في المباراة.





ونجح زهير المترجي لاعب الوداد المغربي في تقليص النتيجة مسجلا الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 81 من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء.





وقبل نهاية المباراة بـ3 دقائق أجرى موسيماني تغييره الخامس والأخير بالدفع بحمدي فتحي بدلا من محمد مجدي "أفشة"، ليهدر "كهربا" فرصة أخرى للتسجيل وتمر تسديدته بجوار القائم الأيسر لمرمى الوداد المغربي في محاولة أهلاوية خطيرة.





ولم تشهد الدقائق المتبقية من عمر اللقاء أي تغيير على مستوى النتيجة، ليطلق حكم المباراة الجنوب إفريقي فيكتور جوميز صافرة نهاية المباراة ويتأهل الأهلي إلى المباراة النهائية.



