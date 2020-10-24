بدرجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس بمحافظات مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حالة الطقس المتوقعة السبت الموافق 24 أكتوبر 2020.



