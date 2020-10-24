الصحة: تسجيل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

السبت 24/أكتوبر/2020 - 12:15 ص
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن خروج 89 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98713 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 170 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 106230 حالة من ضمنهم 98713 حالة تم شفاؤها، و6176 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منظمه الصحه كورونا فيروس كورونا بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يتلقى ضربة موجعة بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري لـ "أديب" على رحيل هشام عز العرب عن إدارة بنك "CIB"

منذ 43 دقيقة

عمرو أديب عن هدف حسين الشحات: "جاب تمنه"

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطلب رحيل بادجي وضم مهاجم سوبر

منذ 33 دقيقة

أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي لنهائي إفريقيا

منذ 40 دقيقة

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من مدرب الأهلي بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

منذ يوم

أول تعليق من حسن شاكوش على أنباء إلقاء القبض عليه

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و نصف

أول قرار من الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ 34 دقيقة

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

نجمي الأهلي يقتربان من الرحيل ضمن صفقة بيكهام

منذ ساعتين و 31 دقيقة

مفاجأة.. عرض نجم الزمالك على الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للأهلي بعد التأهل لنهائي بطولة إفريقيا

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

عاجل.. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا (بيان يومي)

الصحة: تسجيل 167 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 129 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 145 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا

الصحة: تسجيل 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و23 وفاة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:36 م

ترامب: مصر حذرت من تفجير سد النهضة ولا يمكن لأحد لومها (فيديو)

"المركزي" يصدر بيان حول تغيير رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي

07:06 م

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

05:07 م

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي يكشف حقيقة وفاة الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة

12:06 ص

الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق في الميركاتو الصيفي

11:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الحكومة مديونة لنا يا رئيس الوزراء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | عبد الناصر «أبو الصناعة الوطنية»

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 16 | ذئاب الجبل.. «زلزال» صفاء عامر وأبوعميرة الذى هز مصر «مرتين»