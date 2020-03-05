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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 5-3-2020

الخميس 05/مارس/2020 - 06:00 م
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نشرة الفجر الاقتصادية
نشرة الفجر الاقتصادية
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 5-3-2020 .


أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنها فحصت معمليا 11.708 آلاف رسالة صناعية وغذائية خلال يناير الماضي بإجمالي وزن مليونين و314 ألفا و599 طنا; حيث تم قبول 11.553 ألف رسالة بإجمالي وزن مليونين و312 ألفا و602 طن، وتم رفض 155 رسالة بإجمالي وزن 1.997 طن لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية.


اقتربت أسعار الدولار من أدني مستوي في شهرين بعد أن تراجعت اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية بعد 
 تراجع طلبات الإعانة الأمريكية بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي لتسجل 216 ألف طلب، وارتفعت تكلفة العمالة والإنتاجية بعكس التقديرات.


قال بيان صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الخميس، إن الاجتماع رقم 178 لممثلي الدول الأعضاء في أوبك المنعقد في فيينا أسفر عن توافق بين الأعضاء لإدخال خفض إضافي على اتفاق خفض مستويات الإنتاج بنحو 1.5 مليون برميل يومياً.


أنهت البورصة المصرية،تعاملات جلسة اليوم الخميس ، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، ليتجه الاجانب للبيع و ومعهم الافراد العرب.


سجل صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، وذلك خلال الربع الأول من العام المالي 2019/2020، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مرتفعة من 1.4 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام المالي 2018/2019، بزيادة نحو مليار دولار.



شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس 5 مارس 2020، فى جلسة حول إعادة صياغة السياسات في الثورة الصناعية الرابعة، بالمنتدى الاقتصادى العالمى للمرأة، الذى تستضيفه مصر لأول مرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويشرف عليه المجلس القومى للمرأة ويحضره عدد كبير من الوزيرات المصريات ورائدات الأعمال من مصر وعدد من الدول من انحاء العالم.


صرح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية (الأحياء: ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، حي البشاير، و۲۰۹، و276، و۲۰۰۰ قطعة)، بجانب انخفاض ضغوط المياه بالمنطقة الصناعية.


قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي ويجب ربطها بالشركات الكبرى من خلال سلاسل القيمة لضمان استدامتها ورفع جودة منتجاتها ودعم التنافسية في الأسواق العالمية.


أكد محمد معيط وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد ١٠٪ من المبلغ واجب السداد، إضافة إلى فتح باب الطعن بالمأمورية في حالة أن ربط الضريبة والحجز وقع نتيجة عدم الطعن، وله أيضًا تسوية الملف بلجان فض المنازعات.



أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك تكليفات لجميع رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بشن حملات مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات، وعدم السماح بظهور مخالفات جديدة، أو أى مظاهر عشوائية.


قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن انتشار فيروس كورونا سيدفع النمو الاقتصادي العالمي للتراجع عن العام الماضي. مضيفة " أن النظام المالي العالمي في حالة جيدة ولا خطر لتكرار الأزمة العالمية.
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